Das Wolfsburger Phaeno lädt zur Geburtstagsparty

Der Eintritt ist frei. Passend zur brandneuen Sonderausstellung „Der vergiftete Kater und andere Märchenmaschinen“ können die Besucher im Mitmachlabor tanzende Märchenmaschinen bauen. Außerdem warten laut Pressemitteilung des Phaeno zahlreiche Attraktionen, Shows mit Multikoptern, Mitmachaktionen von Amateurfunkern und vieles mehr auf die ganze Familie.

Das Funken verbindet man mit Polizei und Feuerwehr, aber auch mit geheimen Spionageaktionen. Die Funkamateure Wolfsburg werden am Phaeno-Geburtstag so manches Geheimnis lüften und Interessierten die Gelegenheit geben, selbst zu funken: Gibt es beim Funken eine Geheimsprache? Kann ich um die ganze Welt funken? Wer hört mich überhaupt? Die Besucher können auch selbst die spannende Technik ausprobieren. Außerdem kann man bei den Funkern die Technik des Lötens entdecken.

Der Aero-Club Wolfsburg stellt zum Geburtstag seine Modellflugsparte vor und zeigt in einer Show Multicopter, die mit Kamera und mehreren Rotoren bestückt sind. So ausgerüstet, werden sie sich in einer Show ein spannendes Rennen liefern. In der Show und am Stand in der Ausstellung stehen die Mitglieder des Vereins auch für Fragen zu Verfügung. Dort kann man seine Flugkünste auch einmal selbst am Flugsimulator testen.

Zwei Kooperationspartner des Phaeno, die Bahnunternehmen Abellio und Metronom/Enno, die Familien und Schulklassen ins Phaeno fahren, präsentieren sich ebenfalls mit spannenden Aktionen beim Tag der offenen Tür. Bei Abellio kann man als Gruppe oder Einzelperson vorbeischauen und mit einer Fotobox viel Spaß haben. Wer mag, kann sich kostümieren und durch die Technik des „Greenscreen“ einen neuen Hintergrund wählen. Enno braucht kraftvolle Unterstützung beim Betreiben einer Überraschung.

Zusätzlich zu diesen Aktionen präsentiert sich das gesamte Haus in besonderer Geburtstagsatmosphäre, heißt es in der Mitteilung weiter: Die kleinen Gäste können sich an der Schminkstation in eine Geburtstagsprinzessin oder -prinzen, Löwen, Tiger oder ihre Wunschhelden verwandeln lassen.

Wer eine Pause vom Experimentieren braucht, findet gastronomische Angebote im Phaeno-Bistro und im Brandt Eins. „Für Bastelaktionen werden kleine Unkostenbeiträge erhoben. Für die Shows sind kostenfreie Karten am Eingang erhältlich“, teilt das Phaeno mit.

Weitere Informationen und alle Termine unter www.phaeno.de