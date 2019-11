Wolfsburger Professor fordert: Nachhaltigkeit thematisieren

Im August 2018 verweigerte Greta Thunberg erstmals den Unterrichtsbesuch und streikte fürs Klima. Ihr Beispiel fand weltweit Nachahmer. Seit neun Monaten demonstrieren Schüler in Wolfsburg bei Fridays for Future fürs Klima, das nächste Mal am 29. November. Nachhaltigkeit hat sich zum Megathema...