Messermord in Wolfsburg – Prozess in Braunschweig beginnt

In einer Wohnung in der Wolfsburger Teichbreite wurde am 10. Juni eine 45-jährige Mutter von ihrem Lebensgefährten (47) so schwer mit einem Messer verletzt, dass sie kurz nach der Attacke verstarb. Ab heute Vormittag muss sich der Ukrainer vor dem Schwurgericht am Landgericht Braunschweig...