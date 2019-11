„100 Polizisten werden im Jahr in Wolfsburg angegriffen“

Der rhetorische Kunstgriff lockerte auf und verschaffte der Gemeinde am Mittwochabend etwas Zeit, das Gesagte aufzunehmen und sich erneut zu öffnen. Gösmann redete nicht lang, kaum eine halbe Stunde. Was er aber zu sagen hatte in diesem Gottesdienst zum Buß- und Bettag hatte es in sich. So klagte...