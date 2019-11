Zusatz-Fahrstreifen auf A 39 in Wolfsburg erst im Dezember fertig

Der Bau des zweiten Verflechtungsstreifens auf der Autobahn 39 in Höhe Mörse sorgt für heftigen Protest: Wie exklusiv berichtet, vertritt die Bürgerinitiative „Lärmschutz A 39“ die Auffassung, dass es sich dabei zum einen wesentlichen baulichen Eingriff in die Autobahn handele, weshalb es Anspruch auf Lärmschutz im Abschnitt in Höhe Mörse gebe. Derweil räumt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel ein, dass die...