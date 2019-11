Waldorfbasar bietet in Detmerode Adventsdekorationen

Seit Jahren hat der Waldorfbasar auf dem Gelände der Freien Waldorfschule und des Kindergartens Tradition. Am Wochenende vor dem ersten Advent findet er statt. An etwa 30 Ständen hatten die Besucher auch am Samstag Gelegenheit, in Ruhe zu stöbern und Adventsdekoration oder Geschenke zu kaufen. Doch...