Wolfsburger Sparliste: Das sagen die Ratsfraktionen

Die Stadt Wolfsburg muss sparen. 2019 verabschiedete sie im fünften Jahr in Folge einen negativen Haushalt. Damit soll Schluss sein. Die Ausgaben sollen die Einnahmen nicht länger übersteigen. 2020 will die Stadt bis zu 15 Millionen Euro einsparen, in den Folgejahren jährlich 25 bis 30 Millionen Euro. Mehr als 300 Sparvorschläge machte die im März beauftragte Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST). Knapp 200...