Jugendfeuerwehr besucht Polizeistation Fallersleben

Ein besonderer Jugenddienst stand für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Fallersleben kürzlich auf dem Programm: ein Besuch der Polizeistation Fallersleben. Organisiert hatten den Dienst Betreuer Christopher Kinas und Sebastian Scherbinski, der neben seiner Tätigkeit als Polizist auch aktives Mitglied der Ortsfeuerwehr Fallersleben ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Ortswehr.

In einer kurzen Einführung berichtete Polizist Scherbinski zunächst über die Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt und die Polizeiarbeit im Allgemeinen. Besonders interessiert zeigten sich die Kinder und Jugendlichen jedoch an der Schutzausrüstung eines Einsatzbeamten, die Vergleich zur persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehr doch komplett anders ist. Ein weiterer Höhepunkt war der Streifenwagen, den Sebastian Scherbinski mit in das Fallersleber Feuerwehrhaus gebracht hatte. Im Anschluss machten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr gemeinsam mit ihren Betreuern und Jugendfeuerwehrwart Stefan Krause einen kurzen Spaziergang zur Polizeistation an der Erich-Netzeband-Straße. Hier wurde die Gruppe bereits durch einen Kollegen von Scherbinski erwartet.

Anhand einiger Beispiele lernte die Gruppe etwas über die Spurensicherung bei Straftaten. „Die Kinder und Jugendlichen planen gemeinsam mit dem Betreuerteam die Dienste für die beiden Halbjahre. Der Besuch war ein Wunsch aus der Gruppe und aus meiner Sicht ein voller Erfolg“, teilte Jugendfeuerwehrwart Krause nach Abschluss des Dienstes mit.