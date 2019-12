Mit Schusswaffen im Anschlag überfielen zwei maskierte Täter in der Nacht zu Montag eine Spielhalle in Wolfsburg (Symbolbild).

Wolfsburg. In der Nacht zu Montag überfallen zwei Maskierte eine Wolfsburger Spielhalle und bedrohen einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Sie sind flüchtig.

Spielhallen-Raub in Wolfsburg: Täter drohen mit Schusswaffe

Mit Schusswaffen im Anschlag überfielen zwei maskierte Täter in der Nacht zu Montag eine Spielhalle im Wolfsburger Stadtteil Westhagen und erbeuteten die Tageseinnahmen. Das Duo ist noch flüchtig.

Täter bedrohen 58-jährigen Spielhallen-Angestellten mit Schusswaffe

Wie die Polizei am Montag mitteilt, betraten die Täter die HBM Automaten-Spielhalle nahe des Einkaufzentrums in der Hallesche Straße um 0.40 Uhr. Sie bedrohten einen 58 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und griffen sich Bargeld aus der Registrierkasse. Kurz darauf flüchteten die Männer zu Fuß in Richtung Norden. „Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief im Anschluss ohne Erfolg“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Spielhallen-Raub in Wolfsburg: Polizei gibt eine Täterbeschreibung heraus

Die Polizei beschreibt das maskierte Täterduo als etwa 1,70 Meter groß und schlank. Die Männer waren dunkel gekleidet und sprachen „mit einem osteuropäischen Akzent“, heißt es in der Meldung der Polizei. Da sich die Tat kurz vor Schließung der Spielhalle ereignete, gehen die Ermittler davon aus, dass der Tatort kurz vor dem Überfall vermutlich ausgespäht wurde, um einen günstigen Augenblick abzupassen. Die Polizei Wolfsburg bittet unter der Telefonnummer (05361) 46460 um Zeugenhinweise. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. feu