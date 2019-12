Nikolaus kommt in Heiligendorf gleich zweimal vorbei

In der St.-Adrian-Gemeinde Heiligendorf hat es am Nikolaustag gleich zwei besondere Feiern gegeben. Am frühen Morgen fand in der Kirche ein gutbesuchter Schulgottesdienst für die Schunterwiesen Grundschule statt, heißt es in einer Mitteilung. Nachdem die Schulleiterin Susanne Rinker-Hankel die erste Kerze am Adventskranz entzündete und Pastor Jörg Mosig eine Geschichte aus dem Leben des Heiligen erzählte, gab es zur Überraschung der Kinder sogar einen Besuch des Nikolaus (dargestellt von Wilhelm Beese). Für jedes Kind und sogar für die Lehrerinnen und Pastor hatte Nikolaus eigens ein Geschenk mitgebracht.

Am Abend hatte das Familiengottesdienst im Rahmen des Lebendigen Adventskalender zu einer weiteren Nikolausfeier in die Kirche geladen. Zahlreiche Besucher, darunter Konfirmanden und sogar ein Hund, wurden bei einer Mitmachgeschichte in eine Geschichte des Nikolaus miteinbezogen.

In diesem Jahr hatte die Adrian-Gemeinde großes Glück, denn der Nikolaus ließ es sich auch diesmal nicht nehmen und beehrte die Teilnehmer des Lebendigen Adventskalender mit einem erneuten Besuch samt Bescherung. Der Abend klang in adventlicher Stimmung mit Punsch und guten Gesprächen aus.