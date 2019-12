Brand in Hehlingen – Polizei geht von Brandstiftung aus

Eine ehemalige Gaststätte an der Ortsdurchfahrt in Hehlingen ist abgebrannt.

Nach dem Brand einer ehemaligen Gaststätte in Hehlingen (wir berichteten) am späten Montagabend deuten erste Ermittlungsergebnisse auf Brandstiftung hin. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Für eine abschließende Bewertung seien jedoch noch weitere Untersuchungen mithilfe eines Brandsachverständigen nötig, so ein Beamter.

Brand in Hehlingen: 200.000 Euro Sachschaden

Den Ermittlungen zufolge wurden Feuerwehr und Polizei um 23.16 Uhr alarmiert. Der gelöschte Brandort wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Die Brandexperten des 1. Fachkommissariates fragen konkret nach Personen und Fahrzeugen, auch Fahrradfahrern, die ab 21 Uhr im Bereich des Brandortes der Straße Katthagen beobachtet wurden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460. red