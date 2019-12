Audi-Fahrer verursacht in Wolfsburg Unfall mit 2,57 Promille

In der Nacht zu Samstag musste die Heinrich-Heine-Straße in Höhe einer Bushaltestelle in beiden Richtungen gesperrt werden: Ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus Wolfsburg war alkoholisiert gegen eine Ampel geprallt und hatte sich an seinem Fahrzeug einen erheblichen Frontschaden zugezogen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Da die Fahrzeugtrümmer auf der gesamten Straße lagen, mussten die Fahrbahnen bei der Unfallaufnahme zunächst geräumt werden. Ein Alkoholtest ergab 2,57 Promille.

Der Wolfsburger räumte ein, dass er vor der Fahrt einige Biere und Wodka zu sich genommen habe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und entnahmen eine Blutprobe. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. red