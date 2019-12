Messermord in Wolfsburg - 11 Jahre Haft wegen Totschlag

Das Schwurgericht am Landgericht Braunschweig hat am Dienstagvormittag im Wolfsburger Messerstecher-Prozesses das Urteil verkündet: 11 Jahre Haft, unter anderem wegen Totschlags. Für die Tat hatte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haft wegen Mordes gefordert . Zudem sollte die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden. Die Verteidigung hatte auf drei Jahre Haft wegen Totschlags plädiert.

Mann greift seine Ehefrau mit Messer an

Der 47-jährige Sergej H.-W. hatte am Pfingstmontag in seiner Wohnung in der Nordstadt seine Frau (45) mit einem Messer angegriffen. Ihre Verletzungen waren so schwer, dass die Frau zwei Tage später starb.

Bei der Obduktion der Toten wurden an ihrem Körper 22 Verletzungen festgestellt . Allerdings gab es keine Messerstiche an ihrem Rücken. Dies deutet darauf hin, dass der Täter zumindest nicht die Arg- und Wehrlosigkeit seine Frau ausnutzte. Dies wäre ein Mordmerkmal. Allerdings sieht die Staatsanwaltschaft ihre Auffassung nach der Beweisaufnahme bestätigt, dass die Tat ein Mord war.

Angeklagter bedauerte die Tat bis zuletzt nicht

Der Vorsitzende Richter erklärte: Diese Tat sei nicht geplant gewesen, aber äußerst brutal und nahe dran an einem Mord. Für eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen - so wie die Staatsanwaltschaft gefordert hatte - sind die rechtlichen Voraussetzungen aber nicht erfüllt.

Der Strafrahmen für Totschlag beträgt zwischen 5 und 15 Jahren. Der Vorsitzende Richter missbilligte, dass der Angeklagte die Tat bis zuletzt nicht bedauert habe, sogar dem Opfer die Schuld zugeschoben hat. Dies wurde strafverschärfend gewertet

Mutter vor den Augen der Tochter niedergestochen

Weil die Tat vor den Augen der Tochter des Paares geschah, will die Staatsanwaltschaft auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wissen. Die Verteidigung plädierte hingegen auf einen Fall des Totschlags in einem minderschweren Fall und für ein Strafmaß von drei Jahren Haft.