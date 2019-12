Einstieg an acht Bushaltestellen in Wolfsburg jetzt leichter

Acht Bushaltestellen in Wolfsburg wurden in diesem Jahr nach der Infrastrukturförderung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) umgebaut, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Im Wesentlichen fand der Umbau behinderten- und niederflurgerecht statt. Den Bürgern soll so die Nutzung des

öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) erleichtert werden. Im Einzelnen handelt es sich um die Haltestellen Wohltbergstraße Fahrtrichtung Süd (Wohltbergstraße, Stadtmitte), Kästorf Ost Fahrtrichtung Ost und West (Breiter Föhrd, Kästorf-Sandkamp), Gerta-Overbeck-Ring Fahrtrichtung Nord und Süd (Von-Droste-Hülshoff-Straße, Neuhaus-Reislingen), Gustav-Hertz-Straße Fahrtrichtung Nord (Max-von-Laue-Weg, Vorsfelde), Wilhelm-Carl-Wien-Straße Fahrtrichtung Ost und West (Max-von-Laue-Weg, Neuhaus-Reislingen).

Alle Haltestellen wurden mit Kasseler Bord und Leitpflaster für Sehbehinderte ausgestattet. Zwei Wartehäuschen wurden an den neuen Haltestellen im Gewerbegebiet Vogelsang im Max-von-Laue-Weg aufgebaut. Die Arbeiten fanden in der zweiten Jahreshälfte statt und waren rechtzeitig zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember fertiggestellt.

Insgesamt kostete der Umbau rund 316.000 Euro. Das Land fördert das Vorhaben mit 75 Prozent. Die verbleibenden 25 Prozent teilen sich die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) und die Stadt Wolfsburg. Der Eigenanteil des Antragstellers Stadt wird seit vergangenem Jahr zudem zu 50 Prozent vom

Regionalverband Großraum Braunschweig (RGB) bezuschusst, heißt es in der Mitteilung. red