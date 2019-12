Zwei Männer verprügeln in Wolfsburg 45-Jährigen

Mehrere Prellungen und Platzwunden erlitt am Sonntagnachmittag laut Mitteilung der Polizei ein 45-jähriger Wolfsburger bei einer kurzen heftigen Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Tätern auf der Dieselstraße/Einmündung Am Reislinger Bruch. Den bisherigen Ermittlungen nach sei der 45-Jährige um 13.30 Uhr aus einem Fahrzeug heraus angesprochen worden. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer seien ausgestiegen und hätten unvermittelt auf ihr Opfer eingeprügelt. Die Hintergründe seien noch unklar. Zwei Zeugen hätten noch beobachtet, wie die beiden Männer wieder in ihr Auto eingestiegen und in Richtung Innenstadt davongefahren seien. Bei dem PKW soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen, wahrscheinlich Polo, handeln. Zeugen melden sich bei der Polizei unter (05361) 46460. red

