Der Herr der 180 Zeitmesser kommt aus Wolfsburg

Bei Harry Engel tickt es. Nein, despektierlich gemeint ist das nicht. Und doch steckt ein Stück Wahrheit in dieser Behauptung. Denn wer die Wohnung des 77-Jährigen in Detmerode betritt, der hört sofort dieses Ticken. Wo das Auge hinblickt – Uhren, Uhren und noch mal Uhren. Die Leidenschaft für die Zeitmesser habe ihn Anfang des Jahres so richtig gepackt, erzählt Engel. Inzwischen hat er 180 von ihnen angesammelt. Taschenuhren,...