Neue Hintergründe zum Wolfsburger Brandstifter-Fall

Ein Brandstifter sowie Steinewerfer und Nagelbrettleger auf Autobahnen sorgte seit Februar 2019 für Angst und Schrecken in Wolfsburg. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung wurde ein tatverdächtiger 43-Jähriger ermittelt. Der Wolfsburger legte am Donnerstag, 5. September, gegenüber der Polizei ein umfassendes Geständnis ab. Über ihren Fahndungserfolg berichtete die Polizei am Freitag, 6. Dezember. Der Fall wurde von Lesern dieser Zeitung...