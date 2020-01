Autofahrer rammt bei Kästorf Findling – Wagen überschlägt sich

Ein 49 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 46 zwischen Kästorf und Warmenau leicht verletzt worden. Den Ermittlungen nach kam der aus Klötze in Sachsen-Anhalt stammende Fahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen großen Findling und blieb nach einem Überschlag auf dem angrenzenden Feld auf dem Fahrzeugdach liegen.

Notarzt und Rettungssanitäter brachten den Verletzten daraufhin laut Polizeibericht ins Wolfsburger Klinikum, während sein Audi abgeschleppt wurde.

Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass der 49-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und der Audi bereits über ein Jahr nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen ist. Zudem wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 49-Jährigen wahrnahmen.