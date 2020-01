Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Wolfsburg auf

Wolfsburg. Die Polizei geht von einem Schaden von mindestens 3000 Euro aus. Die Tat geschah in der Silvesternacht in der Seilerstraße. Die Täter sind flüchtig.

Eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und Bargeld haben Unbekannte in der Silvesternacht aus einem Zigarettenautomaten in der Innenstadt erbeutet. Die Täter nutzten laut Polizei wohl das Feuerwerk aus und sprengten den Automaten in der Seilerstraße vermutlich mit Böllern auf. Die Beamten gehen von einem Schaden von mindestens 3000 Euro aus. Ein Passant hatte gegen fünf Uhr den aufgesprengten Automaten auf dem Weg nach Hause bemerkt und die Polizei verständigt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich mit der Polizei unter (05361) 46460 in Verbindung.