„Das perfekte Dinner“ am 20. Januar mit Wolfsburg-Special

Wer für sein Leben gerne kocht, anderen in die Töpfe schauen möchte oder einfach nur wissen will, wie es bei Menschen in der Wohnung ausschaut, der schaltet bei dieser Kult-Show nicht um. Seit 2006 liefen weit mehr als 3000 Episoden der TV-Doku „Das perfekte Dinner“ (Vox). Nun steht ab 20. Januar...