Neues Quartier soll Generation Z nach Wolfsburg locken

Grau ist alle Theorie. Bunt und anregend waren dagegen die Bilder, mit denen Peter Kern, Senior-Projektmanager bei Signa, am Donnerstag beim Mobilitätsgipfel in der Autostadt veranschaulichte, was die Unternehmensgruppe am Wolfsburger Nordkopf vorhat. Ein Quartier für die Generation Z soll im ersten Abschnitt der sogenannten Nordhoff-Achse entstehen. Er umfasst das gesamte Gebiet vom Nordkopf mit der Markthalle über den Hauptbahnhof,...