Dehm-Neujahrsempfang: Hier trifft sich Wolfsburg

Er gehört zu den gesellschaftlichen Großereignissen in Wolfsburg: der Neujahrsempfang bei Gerhard und Ulla Dehm in den Geschäftsräumen des Unternehmer-Ehepaars im Heinenkamp. Mehr als 200 Gäste aus Politik und Wirtschaft treffen sich am Freitagabend bei Gesprächen, Unterhaltungsprogramm sowie...