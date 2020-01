Feuerwehr Fallersleben rückt zu 117 Einsätzen aus

Die Übergriffe auf Einsatzkräfte in Westhagen an Silvester waren eine Grenzüberschreitung, die absolut nicht zu tolerieren ist. Das brachten der Leiter der Berufsfeuerwehr, Manuel Stanke, und der oberste Freiwillige Feuerwehrmann Wolfsburgs, Stadtbrandmeister Helmut von Hausen, am Samstag nochmals...