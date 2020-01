Wer auch in den Zeugnisferien etwas lernen möchte, ist für vier Tage beim Tüftelmarathon im Phaeno willkommen.

Phaeno lädt Schüler in den Zeugnisferien zum Tüfteln ein

Zu den bevorstehenden Zeugnisferien bietet das Phaeno einen Tüftelmarathon mit spannenden Inhalten an. Soll es R2-D2, E.T. oder vielleicht ein selbst erdachtes Fantasiewesen werden? Während des Marathons vom 1. bis 4. Februar im Phaeno können Besucher als besonderes Ereignis die Raumbasis „Phaenonia“ mit gebastelten Fantasiewesen bevölkern. Denn in den Zeugnisferien ist es mal wieder Zeit den Kopf frei zu bekommen und der Kreativität mit dieser und vielen anderen Sonderaktionen freien Lauf zu lassen.

Deswegen bietet das Phaeno an allen vier Tagen zwischen 11 und 17 Uhr den Tüftelmarathon für Familien mit Kindern von drei bis zehn Jahren an: Elektrische Spielereien ausprobieren, mit Kapla-Steinen große Projekte verwirklichen, eigene tanzende Märchenmaschinen bauen, pfiffige kleine Roboter programmieren und komplexe Kugelbahnsysteme errichten – hier findet jeder etwas zum Mittüfteln, heißt es in einer Mitteilung des Phaeno. Der Tüftelmarathon findet im Rahmen der Sonderausstellung „Der vergiftete Kater … und andere Märchenmaschinen“ statt. Der Eintritt ist im Tagesticket enthalten.