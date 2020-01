Wolfsburger feiern ihren Bildungsleuchtturm

In den-Martin-Luther-Saal an der Christuskirche bat die Evangelische Familienbildungsstätte (Fabi) am frühen Donnerstagabend zum Neujahrsempfang. Fabi-Leiter Karsten Piehl begrüßte mehr als 100 Gäste aus Politik und Verwaltung, Vertreter von Kooperationspartnern wie Volkswagen und der Neuland sowie...