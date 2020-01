Wolfsburger Standesamt hat an besonderen Jahresdaten noch Plätze

Das Standesamt Wolfsburg bietet auch in diesem Jahr Brautpaaren in Wolfsburg wieder besondere Daten als Trautermine an. Den Anfang macht der Donnerstag, 20. Februar. Insgesamt

20 Trautermine können hier vergeben werden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Im Schloss Wolfsburg sind an diesem Tage bereits alle sieben Termine ausgebucht. Im Rathaus Wolfsburg und den Verwaltungsstellen Fallersleben und Vorsfelde stehen von insgesamt 13 Terminen noch 8 zur Auswahl.

Am Samstag, 22. Februar, kann im Schloss Fallersleben sieben Mal geheiratet werden. Hierfür haben sich bereits sechs Brautpaare entschieden. Ein Trautermin ist noch frei, morgens um 9 Uhr.

In der zweiten Jahreshälfte bietet das Standesamt am 10. Oktober im Schloss Fallersleben sieben Trauungen an.

Auch werden in diesem Jahr, wie die Stadt schreibt, wieder Trauungen an besonderen Trauorten angeboten. Unter dem Sternenhimmel im Planetarium können sich Brautpaare am 20. März (noch ein Termin frei), am 5. Juni. (bereits ausgebucht), am 29. August, am 18. September, am 9. Oktober und am 4. Dezember das Jawort geben.

Trautermine können sechs Monate im Voraus reserviert werden. Weitere Infos gibt es unter: www.wolfsburg.de/standesamt.