Wolfsburgs Freibäder sollen erst um 7 Uhr öffnen

2,9 Millionen Euro will die Verwaltung in den nächsten fünf Jahren im Bereich Sport und Bäder einsparen. Die von der Stadt für die Haushaltskonsolidierung beauftragte Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) hatte sogar 6,7 Millionen Euro vorgeschlagen. Im Sportausschuss am...