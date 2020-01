Betrüger geben sich in Wolfsburg als Polizist und Enkel aus

Wolfsburg. Am Mittwoch und Donnerstag gab es mehr als 15 dieser Betrugsversuche. Bankangestellte verhindern in zwei Fällen, dass die Betrüger an Geld kommen.

„Die Versuche dreister Betrüger, an die Ersparnisse ältere Mitmenschen zu kommen, reißen nicht ab“, sagt Präventionsexperte Mario Dedolf von der Wolfsburger Polizei. Allein am Mittwoch und Donnerstag wurden nach Angaben der Polizei in Vorsfelde und in der Innenstadt mehr als 15 dieser

Betrugsversuche registriert.

„Es fällt auf, dass sich die Täter fast ausschließlich auf die Maschen ,Falsche Polizeibeamte‘ und den

sogenannten Enkeltrick spezialisieren“, erläutert der Kriminalhauptkommissar.

Wurden 2013 niedersachsenweit 49 Taten „Falscher Polizisten“ mit einem Schaden von 35.000 Euro

registriert, waren es 2018 schon 4235 Fälle mit einem Schaden von rund 4,7 Millionen Euro.

In Wolfsburg und im Landkreis Helmstedt wurden 2018 20 Betrugsversuche dieser Masche registriert. Für 2019 erwartet die Polizei eine mehrfache Steigerung der Zahlen, ähnlich wie in den Fällen, in denen sich die Täter als nahe Verwandte ausgeben und eine finanzielle Notlage vorgaukeln (zwölf Fälle im Jahr 2018).

Am Donnerstagmittag stoppten aufmerksame Bankmitarbeiterinnen in einer Bankfiliale in der

Innenstadt zwei dieser Betrugsversuche. Im ersten Fall gab sich telefonisch ein hochdeutsch sprechender Täter bei einem 82-jährigen Rentner als Herr Schneider von der Kriminalpolizei aus. Dem Betrüger gelang es, so die Polizei, mit geschickter Gesprächsführung, den 82-Jährigen zu überzeugen, sein Bargeld in Höhe von 25.000 Euro abzuheben. Der Betrüger übte auf den Wolfsburger Druck aus, indem er ihn anwies, er solle mit niemanden über die Sache sprechen, sonst mache er sich strafbar.

Erst als die Bankangestellte gegen 11.20 Uhr die Summe nicht auszahlen wollte, wurde der 82-Jährige selbst stutzig und verständigte per Notruf die Polizei.

Wenig später, um 11.45 Uhr, reagierte in der Bankfiliale eine weitere Mitarbeiterin, als eine 91-jährige Seniorin 16.000 Euro abheben wollte. Die Angestellte rief die Polizei. Auch die Wolfsburgerin hatte zuvor einen Anruf von ihrem angeblichen Enkel erhalten. Dieser gab vor, wegen einer finanziellen Notsituation vorübergehend dringend Geld zu brauchen. Die Stimme des Anrufers habe genauso geklungen wie die ihres tatsächlichen Enkels, beteuerte die 91-Jährige.

Mario Dedolf geht bei diesem Deliktsfeld davon aus, dass die tatsächliche Anzahl der Betrugsversuche deutlich höher sei, als der Polizei bisher bekannt ist. „Vermutlich melden sich Opfer aus Scham nicht bei der Polizei, weil sie auf Betrüger hereingefallen sind.“

Die Ermittlungen zeigen, dass die Täter sprachgewandt und vermutlich auch psychologisch geschult sind, in jedem Fall aber sehr professionell bei den sogenannten Anbahnungsgesprächen vorgehen.

Um auch geringste Zweifel bei derartigen Fällen auszuräumen, sei es wichtig, erläutert Dedolf, bei der Behörde anzurufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Im Übrigen gelte generell, dass die Polizei am Telefon niemals um die Herausgabe von Geldbeträgen, Schmuck oder Wertsachen bitten wird.

Tipps bei Anrufen von Enkeltrickbetrügern hat der Polizeiberater auch parat: Es gelte, stets misstrauisch zu sein, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden und sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben. Es hilft, beim Anrufer Dinge zu erfragen, die nur der richtige Verwandte wissen kann. Ein Rückruf bei dem engen Verwandten entlarve die Betrüger sofort. red