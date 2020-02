Neu in Fallersleben: Thai-Massagestudio in der Altstadt

Ein eigenes berufliches Standbein baut sich Benjamas Wick in der Altstadt auf: Die Geschäftsfrau hat Anfang Januar ihr Thai-Massagestudio „Sabaidee“ in der Kampstraße 8 eröffnet. Für die gebürtige Thailänderin, die seit rund 13 Jahren in Deutschland lebt, geht damit ein schon länger gehegter Wunsch...