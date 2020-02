VWI und Neuland helfen bei Ausbau des Ladenetzes in Wolfsburg

Durch ihre Beteiligung an der Initiative „#wolfsburgdigital“ haben die Wohnungsgesellschaften Neuland und Volkswagen Immobilien verschiedene Standorte für Schnellladesäulen zur Auswahl vorgestellt und bauliche Voraussetzungen für die Installation geschaffen. Die Schnellladesäule im Bestand der Neuland befindet sich laut Pressemitteilung im jüngst modernisierten Quartier im Vogtlandweg 4. Im Bestand der VWI befindet sich demnach eine Ladesäule in der Mozartstraße/Ecke Franz-Liszt-Straße 6.

Die Säulen wurden laut Mitteilung jeweils an das Niederspannungsnetz angeschlossen. „So konnte ohne den hohen Aufwand einer vergleichbaren dauerhaft installierten Schnellladesäule ein fester Ladepunkt geschaffen werden. Umgesetzt wurde das Projekt mit Unterstützung der LSW“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Geladen werden könnten E-Autos und Hybridfahrzeuge verschiedener Hersteller. Dabei sei nicht nur normales Laden (AC), sondern auch Schnellladen (DC) mit bis zu 100 Kilowatt möglich. Das Laden sei kostenlos und stehe den Mietern und weiteren Interessierten zur Verfügung.

Die Neuland unterstütze mit verschiedenen Maßnahmen den Ausbau der Lade-Infrastruktur in Wolfsburg. So befinde sich im Bestand der städtischen Wohnungsgesellschaft neben der Schnellladesäule bereits eine weitere Ladesäule im Quartier „Neue Burg“ im Ortsteil Detmerode, welche gemeinsam mit der LSW betrieben werde.

Zudem würden in Modernisierungsobjekten Leitungen aktuell so verlegt, dass ein späterer reibungsloser Ausbau des Ladenetzes durch den jeweiligen Anbieter gewährleistet sei. Bei Neubauprojekten der Neuland werde die Elektromobilität ebenfalls mitgedacht. In Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Leistung des Stromnetzes würden auch hier bereits vorbereitende Maßnahmen getroffen, aktuell beispielsweise im Kurt-Schumacher-Ring. Hier bereite die Neuland in der Parkpalette von „Kurt 2.0“ den Ausbau der Ladeinfrastruktur vor. Nach Fertigstellung und je nach Nachfrage könnte dort jeder Parkplatz einen eigenen Ladepunkt erhalten. „Ich freue mich, dass wir unseren Mietern mit den Schnellladesäulen einen weiteren Mehrwert bieten können und gemeinsam mit unseren Partnern einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität leisten“, erläutert Hans-Dieter Brand, Geschäftsführer der Neuland.

„Als Konzerntochter wollen wir die automobile Transformation und vor allem die Ladeinfrastruktur unterstützen und vorantreiben. In unseren Neubauprojekten, wie zum Beispiel in den Steimker Gärten, haben wir bereits Lademöglichkeiten umgesetzt. Nun prüfen wir, an welchen Standorten in unseren Quartieren weitere Möglichkeiten realisierbar sind“, sagte VWI-Geschäftsführer Michael Leipelt.