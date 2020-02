Wolfsburger Polizei fahndet nach EC-Karten-Dieben

Nachdem am 11. Dezember eine 76 Jahre alte Kundin in einer Wolfsburger Einkaufsgalerie Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist, genehmigte nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Ermittlungsrichter die Veröffentlichung von Fotos aus Überwachungskameras zweier Bankfilialen, heißt es in einer Mitteilung. Zu der Beute der Diebe gehörte auch die EC-Karte des Opfers, die sowohl am Tattag in einer Filiale in Wolfsburg als auch einen Tag später in einer Hamburger Geschäftsstelle einer Bank eingesetzt wurde.

Foto aus einer Hamburger Geschäftsstelle einer Bank Foto: Polizei

Insgesamt hoben die Täter rund 1700 Euro von dem Konto der Rentnerin ab. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise auf das Täterduo. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 in Verbindung. red