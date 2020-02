Nordstadt. Anwohner der Allerstraße müssen am Sonntag stundenweise auf Wasser verzichten. Dort musste die LSW ein Leck in einem Wasserrohr reparieren.

Wasserrohrbruch in Wolfsburgs Nordstadt

Anwohner im Bereich Allerstraße/Ilmenaustraße mussten am Sonntag einige Stunden ohne Wasser auskommen. Wie die LSW mitteilte, war um 5.45 Uhr ein Loch in einer Verteilerleitung festgestellt worden. Während die Arbeiten liefen, verteilte der Versorger Wasser an die Anwohner. Gegen 11.15 Uhr war der Schaden nach Angaben einer Sprecherin behoben. Warum die Leitung brüchig wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.