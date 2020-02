Sturmtief „Sabine“: Schulausfälle in Wolfsburg

Wolfsburg. Wegen des Sturms bleiben im Stadtgebiet Wolfsburg am Montag alle allgemeinbildende Schulen geschlossen. An Berufsschulen findet der Unterricht statt.

Sturmtief „Sabine“ wütet in der Region: Wegen des Sturms bleiben im gesamten Stadtgebiet Wolfsburg am Montag alle allgemeinbildenden Schulen geschlossen. Das teilte die Stadt am Montagmorgen mit. Die Betreuung in Grundschulen sein – sofern notwendig – gewährleistet.

Sturmtief „Sabine“: Kitas und Krippen bleiben in Wolfsburg geöffnet

An Berufsbildenden Schulen findet der Unterricht laut Stadt Wolfsburg planmäßig statt. „Kitas und Krippen im Stadtgebiet sind ebenfalls im normalen Betrieb, hier liegt es in der Entscheidung der Eltern, ob sie Ihre Kinder in die Einrichtungen bringen. Die Stadt Wolfsburg warnt weiterhin vor herabfallenden Ästen, die sich auch noch im Laufe der nächsten Tage lösen können“, heißt es in der Mitteilung. feu

