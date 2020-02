Bibliotheksumzug: Lach sieht Ortsrat Vorsfelde übergangen

Vorsfelde. Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günter Lach will einen Umzug der Stadtteilbibliothek ans Schulzentrum nicht einfach so hinnehmen.

Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günter Lach ist sauer: Die Stadtteilbibliothek Vorsfelde soll – wie andere Zweigstellen der Wolfsburger Stadtbibliothek – ins nächstgelegene Schulzentrum umziehen, und statt des Ortsrates wurde zuerst der Bildungshausausschuss darüber informiert.

Der Christdemokrat Günter Lach ist Ortsbürgermeister von Vorsfelde. Foto: Archiv

„Ich habe den Eindruck, dass die Ortsräte nur noch in Kenntnis gesetzt werden“, ärgert sich der Christdemokrat. Nach seinem Dafürhalten hätte aufgrund der Eingemeindungsverträge zunächst der Ortsrat gefragt werden müssen. „Diese Linie verliert man mehr und mehr in der Verwaltung“, kritisiert er.

Der Vorschlag, die Vorsfelder Stadtbibliothek zu verlegen, ist nicht neu. Im Frühjahr 2019 sprach sich das Wolfsburger Bibliotheksteam dafür aus, weil das Alte Rathaus in der Langen Straße nicht barrierefrei ist. Schon 2019 stand Lach einer Verlegung in das 650 Meter entfernte Schulzentrum ablehnend gegenüber. Daran hat sich nichts geändert: Der Ortsbürgermeister will, dass die Bücherei im Zentrum Vorsfeldes bleibt. So könnten die Vorsfelder ihre Einkäufe mit einem Bibliotheksbesuch verbinden.

Die Stadtverwaltung hat die Umzugsidee für die Stadtteilbibliotheken im Zuge der Haushaltsberatung wieder zur Diskussion gestellt: In der vergangenen Woche empfahlen Bildungshauschefin Birgit Rabofski und Bibliotheksleiterin Petra Buntzoll dem Bildungshausausschuss die Zusammenlegung mit den Lernzentren. Die Stadtverwaltung könnte bei einer Umsetzung ab dem Sommer in diesem Jahr rund 100.000 Euro sparen. Danach beliefe sich die jährliche Einsparung auf 200.000 Euro. Ein weiterer Vorteil, den die Verantwortlichen sehen, ist, dass die Lernzentren allesamt barrierefrei zu erreichen sind, die Besucher künftig eine größere Medien-Auswahl hätten und ausgedehntere Öffnungszeiten möglich wären.

Günter Lach will einen Umzug der Vorsfelder Bibliothek ans Schulzentrum nicht einfach so hinnehmen. In der Ortsratssitzung am Dienstag, 11. Februar, möchte er die Verwaltung auffordern, den Ortsrat Vorsfelde vor einer Beschlussfassung zu informieren und eine Meinungsbildung zu ermöglichen. Die öffentliche Sitzung findet im Schützenhaus in der Meinstraße 86 statt. Sie beginnt um 18.30 Uhr.