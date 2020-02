Anspruchsvolle Werke in Wolfsburg anspruchsvoll aufgeführt

Ansprüche stellt die Konzertreihe „vox celestis“, gleich ob Motetten oder Orgelwerke; an diesem Sonntagabend von Johann Hermann Schein, Johann Ludwig Krebs und Johannes Brahms. Anspruchsvoll ist Kirchenkreiskantor Markus Manderscheid, weshalb er hohe Anforderungen an die Ausführenden, den Wolfsburger Kammerchor, die Kirchenkreiskantorei und nicht zuletzt an sich selbst als Organist und Dirigent stellt. Weil das ziemlich genau 15 Jahre so ist, überreichte ihm Hilma Wolf-Doettinchem im Namen des Kirchenvorstands in der Christuskirche ein Geschenk.

In ihren Dank bezog sie ausdrücklich Anette Manderscheid ein, die junge Menschen an die protestantische Musik erfolgreich heranführt. Da war der Beifall verklungen – für ein Konzert, das zwar kein Werk von Bach enthielt, aber seinen großen Einfluss auf die evangelische Musik.

Wie viel Bach in Scheins „Israelsbrünnlein“ (1623) steckt, sich in der „Toccata et Fuga in E pro Organo pleno und dem Magnificat „Meine Seel erhebt den Herrn“ findet, sogar Brahms in die „Fuge as-moll (1856/64) komponierte, darüber gab dezidiert das Programmheft Auskunft.

Schein war Amtsvorgänger von Bach, sammelte geistliche Madrigale aus dem Alten Testament. Krebs war ein begabter Schüler Bachs, der „individuelle klangliche und kontrapunktische Lösungen“ fand. Brahms, ein Freund Bachs, orientierte sich an dessen polyphoner Art. Die Kirchenkreiskantorei zeigte sich, einstudiert von Manderscheid, den Finessen in Brahms Werk gewachsen.

Der Kammerchor ließ das „Israelsbrünnlein“ nicht dahinplätschern, sondern ausdrucksstark, stimmlich mal hell und hoch, dann wieder kraftvoll und tief sprudeln. Beide Chöre zeichneten sich durch strahlenden Klang Harmonie, differenzierte Stimmlagen, klare Artikulation und Innerlichkeit aus. Dass Markus Manderscheid an der Orgel wie erwartet brillierte, zeigte die Nähe von Krebs zu Bach, wie auch dessen hohes kompositorisches Können.