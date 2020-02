Tanzendes Theater zeigt „Märchen – mal ganz anders erzählt“

Das Tanzende Theater Wolfsburg holt Märchen in die Neuzeit.

Wolfsburg. Am Freitag, 14. Februar, feiert das Stück Premiere auf der Hallenbad-Bühne. Weitere Aufführungen folgen. Es gibt Restkarten für die Vorstellungen.

Jedes Jahr im Februar geht das Tanzende Theater Wolfsburg (TTW) mit den Kinder- und Jugendgruppen auf die Bühne. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist es meist nur den Familien der Tänzer möglich, die Produktionen anzusehen. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr noch ein paar Karten in den freien Verkauf geben können“, berichtet Jennifer Zwerner, Mitglied der Geschäftsführung des TTW, in einer Mitteilung.

Am Freitag, 14. Februar, 18 Uhr, feiert „Märchen – mal ganz anders erzählt“ Premiere auf der Hallenbad-Bühne – Samstag (15 und 17 Uhr) und Sonntag (11 und 13 Uhr) folgen weitere Vorstellungen. Aktuell gibt es nach Angaben des TTW für alle Vorstellungen noch wenige Restkarten. Reservierung unter (05361) 2728129 oder tanzendestheater@hallenbad.de.

Darum geht es: Dornröschen wacht nach 100 Jahren im Heute auf – doch alle Märchen, die sie kannte, werden plötzlich ganz anders erzählt… Hänsel und Gretel haben im Wald keinen GPS-Empfang und verlaufen sich deshalb, die sieben Zwerge von Schneewittchen protestieren bei „Fridays for Future“, und anstelle der Tauben helfen Saugroboter Aschenputtel bei der Arbeit.

Für die neue Produktion wurden 204 Tänzerinnen und Tänzern zwischen 4 und 46 Jahren von den Tanzpädagogen und Künstlern Daniel Martins, Britta Rollar-Lemme, Christiane Dorff, Fabian Konert und Danny Bach an die Möglichkeiten der Nutzung digitaler Entwicklungen herangeführt. Dabei ist ein märchenhaftes Tanz-Theater entstanden, das auf amüsante Weise zum Nachdenken anregt. red