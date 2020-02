Plattdeutsch-Theater vor ausverkauftem Haus

Es war wieder so weit: Nach der Generalprobe am Donnerstagabend spielte die Theatergruppe Plattdütsch Nordsteimke am Freitagabend im Lindenhof das Stück „Platt un Fieerabend: Löppt denn de oole Lanz-Bulldog noch?“ vor vollem Haus. Siegfried Mahlmann, aus dessen Feder der ländliche Schwank stammt,...