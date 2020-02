Wolfsburg. Zum 1. März tritt das Masernschutzgesetz in Kraft. Kinder ab dem 1. Lebensjahr, die neu betreut werden sollen, benötigen einen Masern-Impfschutz.

Neuerungen bei der Kita-Platzvergabe in Wolfsburg

2014 hat die Stadt Wolfsburg das Online-Portal zur Kita-Platzvergabe „Wolles Welt“ eingeführt. Zum neuen Kita-Jahr 2020/21 werden Veränderungen umgesetzt, um das Vergabeverfahren zu optimieren, wie die Stadt mitteilt.

Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, erklärt: „Da durch steigende Geburtenzahlen und Betreuungsbedarfe die Nachfrage nach Plätzen größer ist als der wachsende Bestand, baut Wolfsburg die Kapazitäten seit Jahren mit großem Engagement aus: Im vergangen Jahr etwa wurden die DRK-Kita Sandkamp durch einen Anbau für Krippen- und Kindergartenkinder erweitert und die Awo-Kita in Kreuzheide in Betrieb genommen. 2020/21 sollen das Neubauprojekt der städtischen Kita am Campus Hellwinkel abgeschlossen und der Erweiterungsbau der Awo- Kita Wendschott eröffnet werden.“

Die Überarbeitung des Platzvergabeverfahrens sei auch durch die Schulgesetzänderung für die „Flexi-Kinder“, die ein Jahr länger in der Kita bleiben können, dringend erforderlich gewesen.

Was sollten Eltern bei der aktuellen Kita-Anmeldung beachten?

Eltern müssen ihr Kind bis zum 28. Februar, 24 Uhr, im Online-Portal „Wolles Welt“ unter www.wolfsburg.de/wolles-welt für einen Betreuungsplatz anmelden. Die Stadt empfiehlt, die Möglichkeit zu nutzen, insgesamt fünf Kindertagesstätten auszuwählen und mit Prioritäten von 1 bis 5 zu besetzen. Eine „integrative Betreuung“ ist nur für Kinder mit ärztlich diagnostizierter körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigungen auszuwählen. Ebenso wichtig sei es, bei der Anmeldung so viele Informationen wie möglich zur familiären Situation anzugeben, da diese die Grundlage für die durch die Kita-Leitungen vorgenommene Platzvergabe seien.

Was passiert nach der Anmeldung in „Wolles Welt“?

Ab dem 1. März bis zum 5. Mai sind keine neuen Anmeldungen und keine Änderungen bezüglich der erbrachten Angaben und gesetzten Priorität mehr möglich. Im März starten die jeweiligen Kita-Leitungen mit der Sichtung der Anmeldungen und planen die dezentrale Platzvergabe. Dieser Prozess dauert bis zum 14. April an.

Die anschließende Platzvergabe erfolgt in drei Phasen, in denen die Eltern über Zu- beziehungsweise Absagen informiert werden: Vom 15. bis 21. April erfolgt die Rückmeldung zu den mit Priorität 1 versehenen Kitas, vom 22. bis 28. April zu den Kitas mit Priorität 2 und vom 29. April bis 5. Mai zu den Kitas mit den Prioritäten 3 bis 5. Die dritte Rückmeldungsphase kann erst zu diesem späten Zeitpunkt erfolgen, da Eltern, deren Kind das sechste Lebensjahr zwischen dem 1. Juli und dem 30. September vollendet, den Einschulungstermin bis zum 1. Mai um ein Jahr verschieben können und die Betreuungsplätze für diese Kinder bis dahin frei zu halten sind (“Flexi-Kinder“).

Haben Eltern eine Zusage für einen Betreuungsplatz erhalten, müssen sie innerhalb einer Woche zurückmelden, ob sie das Angebot annehmen. Sollte keine fristgerechte Rückmeldung erfolgen, ist der angeboten Betreuungsplatz wieder freigegeben.

Besonderheiten und gesetzliche Änderungen im Jahr 2020

Zunächst sollten sich Eltern darauf einstellen, dass aufgrund der späten niedersächsischen Sommerferien 2020 das neue Kita-Jahr mit einer Schließzeit in den Kitas beginnt: Angelehnt an die Werksferien bleiben die Kitas vom 27. Juli bis 14. August geschlossen.

Außerdem tritt zum 1. März das neue Masernschutzgesetz in Kraft. Alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr, die ab diesem Zeitpunkt neu in einer Gemeinschaftseinrichtung (Kindertagespflege oder Kindertagesstätte) betreut werden sollen, benötigen einen nachgewiesenen Masern-Impfschutz. Ohne diesen Nachweis kann keine Betreuung erfolgen. Für Kinder, die bereits eine Gemeinschaftseinrichtung besuchen, gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2021, um den Impfschutz nachzuweisen.

An wen können sich Eltern wenden, wenn sie Unterstützung benötigen?

Für über 3-jährige Kinder: Geschäftsbereich Jugend, Service-Counter, Zimmer 003, Pestalozziallee 1a, (05361) 282824 oder per E-Mail an wolles-welt@stadt.wolfsburg.de.

Für unter 3-jährige Kinder: Familienservice Wolfsburg e. V., Porschestraße 76, (05361) 8969690. red

Für weitere Informationen sind die häufigsten Fragen und Antworten rund ums Anmeldeverfahren und um die Platzvergabe auf „Wolles Welt“ unter www.wolfsburg.de/wolles-welt in der „Hilfe“-Rubrik zusammengestellt. Dort findet sich auch der aktuelle Flyer mit allen Infos zur Anmeldung und Platzvergabe.