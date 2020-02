Wilde Stepptänze und originelle Instrumente in Wolfsburg

Whiskey gab es am Stand der Danceperados of Ireland im Foyer des Scharoun-Theaters nur verdeckt: in irischer Schokolade. Vom Whiskey aber war am Sonntagabend zweieinhalb Stunden lang die Rede: in allen Liedern, in teils historischen Bildern und in aktuellen Videos, die auf eine Leinwand über der...