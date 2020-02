VW-Rentner wünscht sich Konzern-Hauptquartier in Wolfsburg

„VW steckt in meinem Blut“ sagt der Gifhorner VW-Rentner Willi Ehret. Früher plante und kalkulierte der Ingenieur laut eigener Auskunft weltweit Fabriken. Schon als er 1995 in den Vorruhestand wechselte, plante er mit Blick auf die Expo 2000 einen VW-Servicestützpunkt, der in vielen Punkten die...