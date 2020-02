Schilf, Röhrichtinseln und Seerosen für Wolfsburgs Teiche

Schilfpflanzen, Röhrichtinseln sowie See- und Teichrosen wollen die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) in den kommenden Wochen in verschiedenen Teichen pflanzen. Damit soll die Nährstoffkonzentration in den als Regenrückhalt genutzten Gewässern gesenkt und so auf die Situation des vergangenen sehr trockenen Sommers reagiert werden, wie die Stadt mitteilt.

Umgesetzt werden damit erste Ergebnisse aus der Projektgruppe „Wasser in der Stadt“, die sich aus dem BUND, dem Nabu, dem Aller-Ohre-Verband, dem Angel- und Gewässerschutzverein Vorsfelde, dem Sportfischerverein Wolfsburg, verschiedenen Geschäftsbereichen der Stadt und den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben zusammensetzt.

Zunächst wird in der kommenden Woche eine grüne Uferbefestigung mit standort- und wuchsraumgerechten Schilfpflanzen am Detmeroder Teich eingebracht. Später werden Röhrichtinseln auf dem Detmeroder Teich und dem Neuen Teich eingesetzt. Abgeschlossen werden die ersten Projekte bis Mitte Mai mit dem Pflanzen von See- und Teichrosen im Stemmelteich sowie im Mühlenteich.

Durch Niederschläge gelangen auf natürliche Weise Nährstoffe in die Regenrückhaltebecken der Stadt. Diese funktionieren aufgrund ihrer Retentionswirkung als Nährstoffsenken. Die sollen wiederum mit der zusätzlichen Begrünung gebunden und somit auf natürliche Weise dem Nährstoffkreislauf wieder zugeführt werden, heißt es in der Mitteilung. red