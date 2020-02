Wolfsburger Sängerin Christa Freyer ist gestorben

Wolfsburg. Die 1947 in Rosche geborene Musikerintrat regelmäßig zusammen mit Hans Grothe in Wolfsburg auf.

Am vorvergangenen Montag verstarb nach kurzer schwerer Krankheit Christa Freyer. Viele Wolfsburger Mitbürger kennen vor allem die musikalische Seite von ihr, da sie regelmäßig zusammen mit Hans Grothe in Wolfsburg auftrat. Freyer, 1947 in Rosche geboren und kurze Zeit später in Wolfsburg aufgewachsen, begann früh mit ihrer musikalischen Karriere. Von 1964 bis 1974 war sie Teil der Wolfsburger Chorgemeinschaft. Auch Solo war Freyer ein häufiger Gast bei großen Veranstaltungen rund um Wolfsburg.

Sie begann 1964 eine Ausbildung zur Sekretärin/Stenotypistin und arbeitete von 1964 bis 1975 bei Volkswagen, unter anderem auch im Vorstand. Ab 1976 ging sie trotz der guten Stellung in Wolfsburg bis 2014 nach München und arbeitete dort bei BMW.

2014 zog es sie wieder in ihre Heimat nach Wolfsburg und als wäre sie nie weg gewesen, fasste sie wieder Fuß und genoss es ihre Musikalität hier wieder voll und ganz auszuleben. Außerdem engagierte sie sich ehrenamtlich in diversen Seniorenresidenzen.