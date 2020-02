Japanisches Ensemble Kokubu bringt Trommelsturm nach Wolfsburg

Eine Japan-Reise zwischen artistischem Trommelsturm und zarten Bambusflötentönen erwartet die Besucher von „Kokubu – The Drums of Japan“ am Freitag, 28. Februar, ab 20 Uhr im Congress-Park, wie es in einer Mitteilung heißt. In diesem Jahr wird ein Shamisenspieler (japanisches Seiteninstrument) das Ensemble bereichern. Die 17 Mitglieder kommen aus Osaka. Bisweilen kommt eine imposante Röhrentrommel zum Einsatz, deren Bespannung ein Athlet mit zwei massiven, unterarmdicken Stöcken bearbeitet.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder