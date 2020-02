Am Mittwochmittag wurde gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kamera in Wolfsburger Schultoilette – war’s ein 18-Jähriger?

Wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen hat die Polizei Wolfsburg am Mittwochmittag ein Ermittlungsverfahren gegen einen 18 Jahre alten Schüler aus Wolfsburg eingeleitet. Der 18-Jährige wird beschuldigt, in einer Unisex-Toilette seiner Schule eine Kamera befestigt zu haben, schreibt die Polizei. Ein Mitschüler entdeckte die Kamera und informierte umgehend die Schulleitung.

Nach der Strafrechtsnorm werden diese Fälle mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft. Bislang steht noch nicht fest, ob es betroffene Schüler oder Lehrer gibt. Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats werten die Aufnahmen der sichergestellten Kamera aus und werden sich mit möglichen Betroffenen in Verbindung setzen, so ein Beamter abschließend. Die Ermittlungen dauern an. red