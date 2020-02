Der Storch nistet wieder in Fallersleben. Am Donnerstag wurde er zum ersten Mal gesichtet.

Seit Donnerstag ist der Storch zurück nach Fallersleben gekehrt. Letztes Jahr sorgte das stolze Tier mit seinem Weibchen schon für Aufregung unter den Fallerslebener, aber auch enttäuschten Hoffnungen – denn es gab keinen Nachwuchs. Doch dieses Jahr ist der Storch deutlich früher in seinem Nest in der Bahnhofstraße bei der alten Eisdiele gesehen worden. „Mich riefen die Bürger aufgeregt an und erzählten, dass der Storch wieder da sei“, erzählt Ortsrat André-Georg Schlichting unserer Zeitung. „Wir hoffen, dass das Weibchen kommt und sie dieses Jahr auch brüten“, so Schlichting. Auch letztes Jahr sei das Männchen vor dem Weibchen gekommen.

Sollten tatsächlich Chancen auf Storchennachwuchs bestehen, könne man auch über eine Nisthilfe nachdenken, sagt der Ortsrat. Nach ersten Gesprächen sei der Ortsrat generell nicht abgeneigt, die Kosten einer solchen Nisthilfe zumindest teilweise zu finanzieren. „Mit der Hilfe von dem ein oder anderen Fallerslebener Bürger sollten wir schnell auf die benötigten 500 Euro kommen“, sagt Schlichting.

Das sei aber alles noch Zukunftsmusik. Erst einmal müsse beobachtet werden, ob das Weibchen tatsächlich nachkomme und die beiden Störche auch brüten. Und natürlich müsste auch die Besitzerin des Grundstückes einer Nisthilfe zustimmen.

Die Unterstützung der Fallerslebener sollte auf jeden Fall einfach zu gewinnen sein – diese wollten laut Schlichting bereits letztes Jahr unter anderem eine „Storchencam“ installieren.