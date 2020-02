Tolle Resonanz auf Gospelkonzert in Fallersleber Marienkirche

Viel gesungen wurde am vergangenen Sonntag in der Marienkirche.

Als am vergangenen Sonntag der Gospelworkshop-Chor den Gottesdienst mitgestaltete, waren auch die Stehplätze begehrt. Die 60 Mitwirkenden des Workshops hatten am Vortag unter der professionellen Leitung von Tine Hamburger ihre Stimmen trainiert und mehrere Gospels einstudiert. Die Spanne erstreckte sich dabei von besinnlich und ruhig („He knows my Name“ von Tommy Walker) bis hin zu impulsiv und rockig („All Around“ von Israel Houghton).

Dieser Gottesdienst unter der liturgischen Leitung von Pfarrer Thomas Hoffmann wurde durch die musikalische Gestaltung zu etwas Besonderem – Texte und Musik haben die Besucher wahrhaft berührt und „begeistert“.

Am Ende des Gottesdienstes ging der Dank an Tine Hamburger und Claus Feldmann für die musikalische Leitung des Workshops, den Förderverein St. Marien für die finanzielle Unterstützung und an Stefanie Oberle-Plümpe für die Organisation und Planung.

Im Anschluss trafen sich noch viele Gottesdienstbesucher mit den Mitwirkenden im Gemeindehaus. Bei Kaffee und Kuchen wurden die Eindrücke und Erlebnisse ausgetauscht – eine offene, lebendige Gemeinde. „Gospel in St. Marien“ wird in diesem Jahr fortgeführt – es sind bereits Termine für das St.-Marien-Gospelfest im Juni, September und November geplant.