Künstlerinnen befassen sich in Wolfsburg mit der Würde der Frau

In Anlehnung an Grundgesetz-Artikel 1 über die unantastbare Menschenwürde präsentieren 14 Künstlerinnen aus der Region Werke in den Geschäftsräumen der Volksbank BraWo. In der Porschestraße 72 wurde am Dienstag eine Ausstellung mit dem Titel „Die Würde der Frauen“ eröffnet. Entstanden ist diese...