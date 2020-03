Bäder: Stadt will Rabatt für Kinder unter 1 Meter streichen

Künftig soll es einheitlichere Eintrittspreise in den Wolfsburger Bädern geben: Der Sportausschuss sprach sich in seiner Sitzung am Dienstag dafür aus, die Vergünstigungen für Kinder bis zu einem Meter Körpergröße sowie Angehörige bestimmter Gewerkschaften und Krankenkassen abzuschaffen. Zudem...