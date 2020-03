Farbtupfer fürs Klinikum Wolfsburg

Über eine individuelle und nicht alltägliche Schenkung freut sich der Förderverein des Klinikums Wolfsburg. Die Hobbymalerin Ria Lemke spendete zehn selbstgemalte Kunstwerke. Die Gemälde der 81-jährigen schmücken jetzt den Wartebereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie die Zimmer der Zentralen Patientenaufnahme im Wolfsburger Klinikum, wie das Klinikum mitteilt.

„Mit meinen Bildern möchte ich die Fantasie und die Gefühle der Betrachter, also die der Patienten, Besucher und Mitarbeiter, anregen“, erklärte die Wolfsburger Hobbymalerin bei der Übergabe ihrer Werke. Lemke malt seit ihrer Kindheit und greift bei ihren Gemälden seit einigen Jahren überwiegend auf Acrylfarben zurück. In der Vergangenheit gestaltete und begleitete sie zahlreiche Ausstellungen in der Stadt. Die Idee, eine Auswahl ihrer selbstgemalten Bilder dem Förderverein des Klinikums zu spenden, kam der Wolfsburgerin, als sie vor drei Jahren selbst Patientin im Klinikum war. Sie wandte sich an den Förderverein, dieser suchte im Klinikum die passenden Plätze für die Gemälde und organisierte die

Installation.

„Wir bedanken uns ganz herzlich für die Spende und freuen uns sehr über die neuen Farbtupfer sowie die abwechslungsreiche Kunst an den Wänden“, sagte Dr. Akhil Chandra, der Medizinische Direktor des Klinikums Wolfsburg. Die Bilder-Spende hat einen Wert von rund 2000 Euro. red