Stadt sucht nach neuen Räumen für Kunstverein Crearte

Der Kunstverein Crearte sucht neue Räume – denn in absehbarer Zeit wird er aus der Galerie Zwischenraum im Schachtweg 5 ausziehen müssen. Ein Investor will hier ein Azubi-Wohnhaus aus Holz errichten (wir berichteten). Im Kulturausschuss informierte die Verwaltung am Mittwoch über den aktuellen...